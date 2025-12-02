Giordano: "Prova da capolista! Napoli vince con merito, ha manovrato in casa Roma"

Marco Giordano, giornalista di Radio CRC, ha commentato Roma-Napoli 0-1 tramite un tweet sul suo profilo X: "Una prestazione da capolista! Napoli autorevole, vincente nei duelli per quasi tutta la gara. Un Napoli che batte con grande merito la #Roma con un primo tempo spaziale e nel secondo tempo una sola chance lasciata ai giallorossi, quella di Baldanzi. L’aspetto più interessante: la capacità di manovrare a casa di una Roma che era sempre stata capace di spezzare la manovra agli avversari. Coraggio, intensità, qualità. Monumenti per Rrahmani, Buongiorno, Lobo e anche per Neres".

