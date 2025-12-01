Scotto: "Il Napoli ha vinto la sfida contro se stesso dopo la crisi Conte"

Giovanni Scotto, giornalista Il Roma, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato Roma-Napoli 0-1: "Il Napoli torna a vincere tre partite di fila e mette di nuovo le mani sul primo posto. Sorpasso alla Roma riuscito, ma si resta in coabitazione col Milan. Campionato apertissimo e lotta scudetto serrata, ma gli azzurri hanno vinto la sfida con loro stessi dopo la 'crisi Conte' e il cambio modulo che ha ridato energia e gioco alla squadra.

Neres protagonista di un primo tempo autoritario. Conte tiene in campo una squadra compatta, organizzata e spietata negli spazi. Cambi nella ripresa funzionali a una piccola impresa, ossia scacciare i fantasmi con velocità e con le idee. Mercoledì inizia un'altra competizione, con una Coppa Italia da non sottovalutare".