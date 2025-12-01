Paura per il Napoli in aereo, Alvino: "Fatto atterraggio d'emergenza"

di Davide Baratto

Alcuni tesserati della SSC Napoli, come Antonio Conte e Scott McTominay, si sono recati quest'oggi a Milano per il Gran Galà del Calcio 2025. Durante il volo in aereo ci sono stati però momenti di tensione dato che è stato necessario un atterraggio d'emergenza, a causa di una spia difettosa che segnalava la mancata apertura del carrello.

A svelare il retroscena è il giornalista Carlo Alvino, che in un post sul suo profilo Instagram scrive: "Attimi di paura a bordo dell’aereo che portava gli azzurri al gran gala del calcio a Milano. Atterraggio di emergenza per una spia difettosa che segnalava la mancata apertura del carrello. Tutto si è risolto solo con un po’ di ansia…".