Pistocchi: "Roma-Napoli? Gara equilibrata decisa da un episodio contestato"

vedi letture

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato Roma-Napoli 0-1. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli espugna l’Olimpico grazie al gol di Neres, Conte vince la terza partita consecutiva e aggancia in testa il Milan. Partita equilibrata, decisa dopo la mezz’ora da un episodio contestato: con la Roma in attacco, intervento in scivolata di Rrhamani su Konè che Massa giudica regolare, fulmineo contropiede azzurro che Neres finalizza in gol. Nel secondo tempo, in campo c’è soprattutto la #Roma, il Napoli si chiude e rischia solo sull’imbucata geniale di Dybala per Baldanzi sulla quale è bravissimo Milinkovic-Savic. Finisce 0:1, Conte in festa, e un Gasperini deluso ma non abbattuto.

Il regolamento del Giuoco del Calcio è cambiato rispetto al 2017? Chi ha buona memoria ricorderà che nel derby della Mole del 6 maggio 2017, il giocatore del Torino Acquah ricevette una seconda ammonizione e venne espulso dall’arbitro Valeri per un intervento in scivolata nel quale, dopo aver preso la palla, travolge Mandzukic. Nel dopo gara l’episodio suscitò una forte discussione tra Vialli ( che sosteneva la correttezza dell’operato arbitrale) , e il tecnico del Torino Mihajlovic Ora, la dinamica è la stessa dell’azione che ha portato al gol della vittoria del Napoli sulla Roma: Rrahmani entra in scivolata, prende la palla e poi travolge Konè, l’arbitro Massa ha fatto proseguire. Rocchi ci dirà se è stata una decisione corretta?".