Video Di Lorenzo, super-regalo per i compagni del 4° Scudetto: commissionati 18 busti azzurri

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha voluto omaggiare i compagni di squadra protagonisti del quarto scudetto con un regalo di grande valore simbolico e artistico. Il difensore azzurro ha commissionato all'azienda "Ressentia" la realizzazione di ben 18 busti unici. Queste opere raffigurano le maglie da calcio dei campioni d'Italia, trasformate in vere e proprie sculture celebrative.

Un dettaglio toccante è l'incisione presente sul retro di ogni busto: oltre al nome del calciatore, è riportata una dedica personale da parte del capitano Di Lorenzo, un gesto che sottolinea il legame profondo e la riconoscenza per l'impresa storica. Un regalo che va oltre il semplice oggetto, diventando un simbolo indelebile di una stagione leggendaria.