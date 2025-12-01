Video

Il messaggio di Neres ai tifosi: "Torno a Napoli, torno a casa"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:30Dai social
di Arturo Minervini

“Dai ragazzi, tre punti! Torno a Napoli, torno a casa. Avanti così, sempre davanti!”. È il messaggio di un sorridente David Neres, eletto Man of the Match di Roma-Napoli, al termine della sfida dell’Olimpico.

Il club ha diffuso su Instagram il videomessaggio dell’esterno brasiliano, simbolo del momento di grande fiducia che attraversa lo spogliatoio azzurro.