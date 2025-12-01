Rai, Perillo: "Vittoria meritata, Conte non ha sbagliato una mossa! Neres il migliore"

Antonello Perillo, giornalista Rai, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato Roma-Napoli 0-1: "Grandissima vittoria del Napoli, che ha conquistato tre punti pesantissimi all'Olimpico ritrovando il primo posto in classifica. Bellissima la partita, interpretata con grinta e passione da entrambe le squadre.

Il Napoli ha meritato l'intera posta in palio per la concentrazione, l'attenzione e l'applicazione messe in mostra durante l'intero arco della sfida. Conte non ha sbagliato un mossa, comprese le sostituzioni. Migliore in campo sicuramente Neres, per la freddezza dimostrata in occasione del goal e per tanti spunti che hanno messo in ginocchio, la difesa giallorossa. Ma tutti hanno giocato ad alto livello. Particolari note di merito per capitan Di Lorenzo, che sembra rinato come esterno protetto dalla difesa a tre, per un implacabile Buongiorno e per il motore perpetuo Lobotka".