Monti: "Vittoria a filo di gas contro un avversario imbarazzante, il Napoli è questo ed è 2°

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Il giornalista Gianluca Monti ha commentato sul proprio account Instagram la vittoria di misura del Napoli a Cagliari: "A filo di gas, senza sforzo perché non se ne avvertiva il bisogno contro un avversario imbarazzante (emblematico della pochezza del calcio italiano perché il Cagliari si salverà...quindici anni fa in B questa squadra faceva metà classifica, forse).

Il Napoli è questo (oggi non ha preso gol e facendo il minimo sindacale ne poteva fare almeno un altro), ed è secondo, per di più con una condizione atletica in crescita perché ovviamente stanno rientrando ora i tanti infortunati".