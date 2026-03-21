Monti: "Vittoria a filo di gas contro un avversario imbarazzante, il Napoli è questo ed è 2°
Il giornalista Gianluca Monti ha commentato sul proprio account Instagram la vittoria di misura del Napoli a Cagliari: "A filo di gas, senza sforzo perché non se ne avvertiva il bisogno contro un avversario imbarazzante (emblematico della pochezza del calcio italiano perché il Cagliari si salverà...quindici anni fa in B questa squadra faceva metà classifica, forse).
Il Napoli è questo (oggi non ha preso gol e facendo il minimo sindacale ne poteva fare almeno un altro), ed è secondo, per di più con una condizione atletica in crescita perché ovviamente stanno rientrando ora i tanti infortunati".
Pubblicità
Dai social
Le più lette
Prossima partita
06 apr 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Milan
In primo piano
Da 0 a 10: l'incredibile apertura di Conte, il pazzesco dato di McTominay, il mistero Lukaku e il salmone Buongiorno
LiveConte in conferenza: "Abbiamo fatto una roba straordinaria in 7 mesi! Finalmente un clean sheet! Sul doppio play..."
Pierpaolo MatroneRinnovo Spinazzola, Sky: vuole restare, ma c'è la Juventus! Ecco le due offerte sul piatto
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la mossa del terrorizzato Marotta, l'annuncio scioccante di Conte e gli sfigati che non 'sentono' De Bruyne
Davide BarattoJuan Jesus: "Noi a -1 dall'Inter prima degli infortuni! Rimonta? Ci proviamo fino all'ultimo"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com