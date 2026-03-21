Scotto: "Il Napoli ritrova i campioni e occhio al finale di stagione se l'Inter perde colpi"

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Scotto: McTominay decisivo a Cagliari, il Napoli ritrova i suoi campioni e sogna un finale di stagione da brividi se l'Inter dovesse frenare ancora

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato i temi di Cagliari-Napoli 0-1. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli ringrazia il rientrante titolare McTominay, che decide la difficile sfida col Cagliari con un gol in mischia e una gestione della gara non senza qualche difficoltà. Quarto successo consecutivo e porta che torna a essere inviolata: il Napoli sorpassa il Milan per qualche ora e soprattutto ritrova i suoi campioni, per un finale di campionato che potrebbe essere entusiasmante se l'Inter dovesse perdere qualche altro colpo".

Il Milan torna davanti, Inter nel mirino: la situazione dopo Cagliari-Napoli 0-1

Il Napoli ha espugnato l'Unipol Domus con il minimo scarto, portando a casa tre punti preziosi in una gara tutt'altro che semplice. La rete di McTominay ha deciso un match combattuto, in cui gli azzurri hanno tenuto tutto aperto ma sono stati bravi a gestire il risultato. In classifica il Napoli aveva momentaneamente scavalcato il Milan in seconda posizione, ma i rossoneri hanno poi vinto riportandosi a +1 sugli azzurri con lo scontro diretto alle porte. Per il momento è di sei punti la distanza dall'Inter, in attesa del risultato della trasferta di Firenze.