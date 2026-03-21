Alisson suona la carica sui social: “Tutto è possibile… e noi siamo sulla strada giusta!”

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Il Napoli conquista un’altra vittoria, soffrendo ma portando a casa tre punti preziosissimi. All’Unipol Domus il match si chiude 0-1 in favore della squadra di Antonio Conte, che centra il quarto successo consecutivo e conclude nel migliore dei modi il mini-ciclo prima della sosta. A decidere la partita è Scott McTominay, che realizza il gol dopo appena un minuto e quindici secondi, consentendo agli azzurri di scavalcare momentaneamente il Milan al secondo posto e portarsi a sei punti dall’Inter, che scenderà in campo domani a Firenze.

La carica di Alisson Santos

All’indomani del successo in terra sarda, Alisson Santos, esterno brasiliano del Napoli partito inizialmente dalla panchina e subentrato nel secondo tempo, ha condiviso entusiasmo e motivazione sui social: “Tutto è possibile… e noi siamo sulla strada giusta! +3”, ha scritto l’ex Sporting Lisbona, suonando la carica per i compagni e i tifosi.