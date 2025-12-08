Foto Gli scatti dolcissimi della famiglia Meret, in attesa del secondogenito di Alex

Alex Meret è fermo attualmente ai box a causa di un infortunio che lo terrà lontano dai campi ancora per un po'. Il portiere azzurro è in attesa di rientrare in campo, ma c'è un'altra attesa - ben più importante - che lo riguarda: quella del suo secondogenito.

L'ex Udinese e SPAL ha pubblicato sui social degli scatti dolcissimi, insieme a sua moglie e al suo primo figlio. La sua Debora col pancione, il bacio del figlioletto e un sorriso grande così. Di seguito il post pubblicato sui social.