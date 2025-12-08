Foto
Elmas esulta e punge la Juve: "Sempre belle emozioni quando si dominano le partite"
Eljif Elmas ha saputo reinventarsi mediano per sopperire all'emergenza a centrocampo. Nel match di ieri contro la Juventus il macedone ha sostituito ancora l'infortunato Lobotka, affiancando McTominay in mezzo al campo e aggiungendo un altro ruolo al suo bagaglio.
Un vero e proprio jolly, l'ex Fenerbahce, che poi nel post-partita ha voluto esprimere le proprie emozioni sui social: "Sempre belle emozioni quando si gioca in casa e si dominano le paritite".
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
