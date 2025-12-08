Foto Elmas esulta e punge la Juve: "Sempre belle emozioni quando si dominano le partite"

Eljif Elmas ha saputo reinventarsi mediano per sopperire all'emergenza a centrocampo. Nel match di ieri contro la Juventus il macedone ha sostituito ancora l'infortunato Lobotka, affiancando McTominay in mezzo al campo e aggiungendo un altro ruolo al suo bagaglio.

Un vero e proprio jolly, l'ex Fenerbahce, che poi nel post-partita ha voluto esprimere le proprie emozioni sui social: "Sempre belle emozioni quando si gioca in casa e si dominano le paritite".