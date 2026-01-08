Gol Hojlund annullato, Ziliani attacca Conte: "O non sa il regolamento o è un fesso..."

vedi letture

Paolo Ziliani, giornalista, si è scagliato contro Antonio Conte in un commento affidato al social network X all'indomani di Napoli-Verona, match al termine del quale l'allenatore azzurro si è lamentato per il gol annullato a Hojlund: "Ma è del mestiere questo? E la domanda che si sono fatti tutti, ieri sera, al termine di Napoli-Verona 2-2 quando Antonio Conte è andato in tv e a proposito del gol annullato a Hojlund per il motivo sopra detto, il fatto cioè che la palla avesse colpito il suo braccio appena prima di essere calciata in rete, nemmeno arrivasse da Marte ha dichiarato: "Sulla rete annullata a Hojlund, non so dove se lo sarebbe dovuto mettere il braccio. Se lo doveva amputare? Sono valutazioni soggettive di chi è al video, lo accettiamo.

Ora, detto con tutto il rispetto per Antonio Conte: di fronte a una dichiarazione del genere, una dichiarazione rilasciata davanti a milioni di sportivi da un addetto ai lavori con 50 anni di calcio alle spalle come calciatore e come allenatore e sempre ad altissimi livelli, di fronte a parole come quelle pronunciate da Conte delle due l'una o l'allenatore del Napoli non conosce il regolamento, e francamente si stenta a crederlo: oppure Antonio Conte è un fesso. Un fesso patentato. Perchè così come la palla che oltrepassa (o non oltrepassa) la linea di porta è un dato oggettivo, quindi non opinabile e non discutibile, e come la posizione di fuorigioco (o di non fuorigioco) è un dato oggettivo, quindi non opinabile e non discutibile, allo stesso modo la palla che colpisce (o non colpisce) il braccio o la mano di un attaccante che subito dopo realizza un gol è un dato oggettivo, quindi non opinabile e non discutibile.."