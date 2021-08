"Gràcies, Leo", il Barcellona saluta Messi mostrando le sue migliori giocate in blaugrana

"Gràcies, Leo". Dopo l'inatteso comunicato ufficiale pubblicato in serata, il Barcellona ha postato sul proprio profilo Twitter anche un video per ringraziare e salutare Lionel Messi. Un video emozionante con le migliori giocate della Pulga argentina in maglia blaugrana, che ha scatenato i commenti nostalgici del popolo culé e i sogni di gloria dei tifosi delle altre big europee.