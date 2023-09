Grande Fratello, bufera social sul romano Masella: “Napoli ha poca storia culturale e artistica”

Paolo Masella, concorrente del Grande Fratello, è finito al centro della bufera social per alcune frasi pronunciate all'interno della Casa.

Paolo Masella, concorrente del Grande Fratello, è finito al centro della bufera social per alcune frasi pronunciate all'interno della Casa. Il giovane macellaio e modello romano, parlando con i coinquilini ha dichiarato: “Per i miei gusti, Napoli non rientra nemmeno tra le mie 5 città preferite perché ha poca storia culturale e artistica. Direi prima Roma, poi Firenze…”.

A quel punto il napoletano Massimiliano Varrese ha risposto a tono sottolineando: “Ma Napoli è una delle città più culturali d'Italia”.

Masella ha proseguito: “Intendo che se ci vado in giro, personalmente, non ci vedo cose come il Colosseo, il Circo Massimo. In Italia ci sono regioni che mi trasmettono più cultura. A Firenze, ad esempio, c’è la galleria degli Uffizi”.