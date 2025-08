Lookman dichiarato incedibile? Zazzaroni: “Per l’Inter sì perche l’Atalanta ha risposto così…”

Clamoroso rifiuto dell'Atalanta all'Inter per Ademola Lookman. Come rivelato da Ivan Zazzaroni e confermato da Sky Sport, il club bergamasco ha comunicato ai nerazzurri il due di picche per l'attaccante nigeriano, respingendo l'offerta monstre di 42 milioni di euro più 3 di bonus che era pervenuta in forma scritta martedì sera a Zingonia.

Ivan Zazzaroni chiarisce ancora su Instagram: "Lookman, the end 2 L'incedibilità di Lookman non è la mia interpretazione ma quella fornita dall'Inter di fronte al fatto che l'Atalanta non ha mai fatto un prezzo: 50, 60, 70. La risposta dell'Atalanta è stata "offerta non accettata, grazie per esservi interessati a un nostro giocatore". Così è più chiaro".