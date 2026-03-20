Gutierrez festeggia: "Tre punti importanti prima della sosta"

Gutierrez festeggia: "Tre punti importanti prima della sosta"TuttoNapoli.net
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Ieri alle 22:40Dai social
di Antonio Noto
Al termine del match all'Unipol Domus, l'esterno spagnolo ha commentato sul proprio account Instagram la vittoria degli azzurri.

Buona prestazione di Miguel Gutierrez, che nel match vinto 1-0 contro il Cagliari aveva un avversario non facile, l'esterno rossoblù convocato da Gattuso in Nazionale Marco Palestra.

Al termine del match all'Unipol Domus, l'esterno spagnolo, impiegato da Conte a sinistra e con l'uscita dal campo di Politano anche a destra, ha commentato sul proprio account Instagram la vittoria degli azzurri: "Tre punti importanti prima della sosta".