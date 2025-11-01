Gutierrez suona la carica sui social: "Punto importante, ora testa alla Champions"

Gutierrez suona la carica sui social: "Punto importante, ora testa alla Champions"
di Davide Baratto

Il Napoli mantiene la striscia di imbattibilità al Maradona pareggiando 0-0 contro il Como: protagonista Milinkovic-Savic, che nel primo tempo causa un calcio di rigore intervenendo fallosamente su Morata, penalty calciato dallo stesso spagnolo e respinto dal portiere serbo. Per il resto, la squadra di Antonio Conte crea poco ma non conce più nulla, portando a casa un pareggio. Così Miguel Gutierrez, terzino sinistro azzurro, ha suonato la carica con un post sul suo profilo Instagram: "Un punto importante.

Ora pensiamo alla partita di martedì di Champions. Forza Napoli Sempre". Di seguito il post.