“Ha già segnato a Spagna e Svezia!”, tifosi georgiani sui social di TN replicano ai napoletani

Kvicha Kvaratskhelia, promesso sposo del Napoli e prossimo acquisto nella prossima stagione, sta regalando magie in Georgia

Kvicha Kvaratskhelia, promesso sposo del Napoli e prossimo acquisto nella prossima stagione, sta regalando magie in Georgia. Il classe 2001 in forza alla Dinamo Batumi (dove è rientrato da poche settimane, lasciando la Russia) anche ieri è stato decisivo. Una doppietta, un assist e tante grandi giocate. I tifosi del Napoli si dividono sui social tra curiosità, scetticismo e approvazione per un giocatore che sarà chiamato a prendere l'eredità di Lorenzo Insigne. Lo scetticismo viene principalmente dal campionato in cui sta giocando, quello georgiano ora, quello russo fino a qualche settimana fa.

Di sicuro un torneo non di alto livello e allenante, è chiaro, ma le doti tecniche del ragazzo sono evidenti. I tifosi georgiani, in massa, hanno replicato a quelli del Napoli sui social di TuttoNapoli ricordando che Kvaratskhelia è stato decisivo anche in Nazionale segnando già a selezioni importanti come Spagna e Svezia (doppietta in quel caso), avversari di sicuro di tutto rispetto. Non manca anche qualche contro-sfottò tirando in ballo l'Italia: "Lui ha segnato anche alla Macedonia, l'Italia invece?", "Il grande calcio italiano di cui parlate parteciperà ai mondiali?".