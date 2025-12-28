Foto
Hojlund col dono di Cremona: "Natale è arrivato in ritardo quest'anno"
Rasmus Hojlund, decisivo con la sua doppietta contro la Cremonese, festeggia sul proprio account Instagram postando una sua foto con il titolo di MVP del match.
L'attaccante del Napoli commenta lo scatto con ironia, scrivendo: "Natale è arrivato in ritardo quest'anno".
04 gen 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lazio
|Napoli
