Hojlund col dono di Cremona: "Natale è arrivato in ritardo quest'anno"

Rasmus Hojlund, decisivo con la sua doppietta contro la Cremonese, festeggia sul proprio account Instagram postando una sua foto con il titolo di MVP del match.

L'attaccante del Napoli commenta lo scatto con ironia, scrivendo: "Natale è arrivato in ritardo quest'anno".