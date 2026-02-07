Foto Hojlund scherza sui social: "Io e i tifosi abbiamo fatto la stessa faccia dopo il rigore"

Rasmus Hojlund ha segnato una doppietta decisiva in Genoa-Napoli e si è anche aggiudicato il premio di MVP, il tutto per questione di centimetri. Il calcio di rigore trasformato al 96esimo, infatti, non è stato tirato nel migliore dei modi dall'attaccante danese, con il portiere avversario che è riuscito a toccare la palla e solo per poco non l'ha respinta.

Lo stesso Hojlund, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha scherzato sull'accaduto: "Penso che io e tutti voi tifosi del Napoli abbiamo fatto la stessa faccia dopo quel rigore". Di seguito il post.