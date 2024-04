Rai, Perillo: "Tutto imbarazzante, ma vogliamo parlare della difesa horror?"

Il Napoli subisce ancora gol e perde la decima partita in campionato. Il giornalista Rai Antonello Perillo commenta così su X.

Il Napoli subisce ancora gol e perde la decima partita in campionato. Il giornalista Rai Antonello Perillo commenta così su X: "Tutti e tutto imbarazzante, ma vogliamo parlare della difesa horror? Natan a sinistra saltato sistematicamente come un birillo da Fazzini… Ostigard-JuanJesus messi in crisi da chiunque passi dalle loro parti…".