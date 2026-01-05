Video Il 'nuovo' Napoli di Conte funziona, Sky: "Tutte le statistiche in miglioramento"

Il 'nuovo' Napoli di Conte funziona: numeri in crescita in ogni aspetto del gioco. Questo l'interessante focus proposto dalla redazione di Sky Sport sulla crescita del Napoli nelle ultime sei gare di campionato: "Tra le prime undici, e le ultime sei, Conte con questo nuovo assetto ha alzato tutte le statistiche" spiega Fabio Caressa sottolineando come in questa fase il Napoli è migliorato negli XG concessi ed in quelli creati.

In basso il video dal profilo Instagram di Sky Sport.