Il Roma, Scotto: "Conte ha insegnato come si vince anche senza dominare!"

vedi letture

Il Napoli supera in trasferta l'Empoli per 1-0 e continua a mantere in solitaria la vetta della classifica, a più due punti sulla seconda. A parlare del match è stato il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, che sul suo profilo X scrive:

"Antonio Conte ha insegnato al Napoli come si soffre e soprattutto come si vince, anche senza dominare. Lo ha fatto l’Empoli nel primo tempo, che poi è scoppiato fisicamente. Azzurri cresciuti nel secondo tempo, anche dopo un ritocco al modulo e i cambi indovinati. Da Olivera e Simeone una marcia in più per confermare il primato solitario. Diventa importante vincere anche col Lecce e prepararsi al ciclo di ferro, per capire come il Napoli affronterà squadre sulla carta più attrezzate".