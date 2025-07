Foto Okafor si presenta il primo giorno a Milanello con una Lamborghini azzurra: lo scatto

Noah Okafor dal 30 giugno scorso non è più un calciatore del Napoli. Scaduto il prestito, l'esterno offensivo svizzero è tornato al Milan. Oggi in casa rossonera è il primo giorno di raduno agli ordini di Massimiliano Allegri e anche l'ormai ex azzurro si è regolarmente presentato.

Curiose le modalità in cui è arrivato Okafor a Milanello. L'ala elvetica si è presentato infatti - come riportato dal giornalista di Telelombardia Michael Cuomo - con una Lamborghini di colore azzurro. Sui social lo scatto è divenuto virale e in tanti hanno sottolineato proprio la macchina e il suo colore.