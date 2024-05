Il Toronto di Insigne cade in casa contro New York: finisce in rissa

Il Toronto di Lorenzo Insigne perde 2-3 in casa contro New York nella 12ª giornata della MLS. A fine match si scatenata una mega rissa che coinvolge, in parte, anche l'ex capitano del Napoli e l'ex Juve Federico Bernardeschi, poi espulso al 99'. Di seguito le immagini diventate virali sui social.

Things got real ugly after the full-time whistle



The bad news is that Federico Bernardeschi was sent off. More disciplinary action coming from MLS, you’d think… #TFCLive | #NYCFC | #TORvNYCpic.twitter.com/ZZCJfhB03L