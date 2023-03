In Slovacchia attaccano Calzona, Lobotka prende le sue difese: "Nemmeno Pep farebbe miracoli"

Francesco Calzona è dallo scorso agosto l'allenatore della nazionale slovacca.

Francesco Calzona è dallo scorso agosto l'allenatore della nazionale slovacca. Il 53enne tecnico italiano, negli ultimi anni assistente di Sarri, Di Francesco e Spalletti, ha pareggiato ieri (0-0 contro il non irresistibile Lussemburgo) all'esordio nelle qualificazioni a Euro 2024 e non ha ancora vinto nella sua esperienza da CT: tre pareggi, contro Montenegro, Cile e Bielorussia, e una sconfitta contro l'Azerbaigian all'esordio, in Nations League. La sua Nazionale sta vivendo un periodo di transizione ma Calzona si è detto "soddisfatto" dei suoi giocatori; una dichiarazione che ha provocato la reazione di una leggenda come Martin Skrtel, che ha scritto sui social: "Parla sul serio? Spero solo che l'interprete non abbia capito bene, altrimenti è peggio di quanto pensassi".