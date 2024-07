Video Incredibile in Norvegia, tifosi lanciano crocchette di pesce in campo: gara annullata

Ha dell'incredibile quanto successo nel corso della gara di Eltiserien (prima divisione norvegese) tra Rosenborg e Lillestrom. I tifosi hanno messo in atto una protesta piuttosto singolare: lancio di fumogeni, pipe, palline da tennis e persino di crocchette di pesce all'interno del terreno di gioco. Un rifiuto contro il Var, che ha ricevuto poco successo dopo essere stato introdotto nel campionato la scorsa stagione, infatti il lancio di oggetti era accompagnato da cori come: "Odiamo il Var, non ci arrenderemo".

Così l'arbitro dopo aver sospeso temporaneamente la partita per ben tre volte e per oltre trenta minuti, è stato costretto ad annullare definitivamente il match valido per la 15esima giornata di campionato. Ora le due squadre rischiano sanzioni durissime da parte della FIFA, ma quel che è certo è che sui social la particolare protesta non è passata inosservata, diventando virale in poco tempo.