Incredibile trade Doncic-Davis in NBA, la reazione del romanista Hummels sui social

vedi letture

Fa scalpore un incredibile scambio tra due top player e simboli delle loro squadre NBA. Luka Doncic passa ai Los Angeles Lakers e Anthony Davis diventa un nuovo giocatore dei Dallas Mavericks.

Mats Hummels, difensore delle Roma, commenta così su X: "Grazie a Dio non puoi essere scambiato in questo modo come giocatore di calcio".