"Inizio perfetto", De Bruyne sui social commenta la prima mini-fuga del Napoli

"Inizio perfetto", ha scritto Kevin De Bruyne sui social dopo la gara contro il Pisa vinta 3-2. Il campione belga ha giocato tutta la partita dall'inizio alla fine e ha corso più di tutti come i dati ufficiali della Lega di Serie A hanno svelato. Col City ha giocato appena 26' e poi è stato sostituito dopo l'espulsione di Di Lorenzo. Al suo posto Conte aveva fatto entrare Olivera.

Conte ieri in conferenza ha parlato così di De Bruyne e non solo: "Noi dobbiamo avere pazienza, perché durante la gara ci possono essere cose positive e altre da migliorare. Noi con i nuovi, che sono nove e a parte De Bruyne arrivano da realtà diverse...Si ritrovano con lo scudetto sulla maglia, in una piazza come Napoli che vive di calcio. Quindi dovremo avere tempo e pazienza per inserirli".