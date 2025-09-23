Juan Jesus sui social: "Gara difficile, ma vittoria importante per la classifica"

Juan Jesus sui social: "Gara difficile, ma vittoria importante per la classifica"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 04:00Dai social
di Davide Baratto

Il Napoli accoglie il Pisa allo Stadio Maradona e si trova costretto a faticare molto per portare a casa i tre punti: la squadra di Gilardino si rivela un'avversaria prestante fisicamente, ben organizzata, che fino all'ultimo ha tenuto botta.

Così il difensore azzurro Juan Jesus, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha suonato la carica per il successo ottenuto: "Partita difficile ma vittoria importante per la classifica. Forza Napoli Sempre". Di seguito il post.