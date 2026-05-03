Inter campione d'Italia, arrivano i complimenti del Napoli: "Congratulazioni!"
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Dimostrando grande Fair Play, la SSC Napoli si complimenta sui propri social con il club nerazzurro per la conquista del suo 21esimo tricolore.
L'Inter scuce lo Scudetto dal petto del Napoli. La squadra di Chivu batte il Parma 2-0 a San Siro e si laurea matematicamente campione d'Italia.
Dimostrando grande Fair Play, la SSC Napoli si complimenta sui propri social con il club nerazzurro per la conquista del suo 21esimo tricolore. Questo il messaggio pubblicato dal club azzurro: "Congratulazioni all'Inter per la vittoria dello Scudetto".
Congratulazioni all'@Inter per la vittoria dello Scudetto 👏👏👏— Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 3, 2026
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