Foto Che botta per Buongiorno! Lo scatto social con il volto ferito

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Alessandro Buongiorno ha subito un duro colpo nel match contro il Como. Nella ripresa, dopo essersi tuffato per un intervento di testa, il difensore del Napoli è finito per sbattere il volto a terra: più tardi, sui social ha pubblicato un selfie con il volto visibilmente livido e arrossato.

Ciononostante Buongiorno ha voluto rimanere in campo per continuare a dare il suo contributo alla squadra. Di seguito la foto.