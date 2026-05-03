Due giorni di riposo per gli azzurri: McTominay si rilassa con la compagna
Dopo il pareggio ottenuto sul campo del Como nell’ultimo turno di Serie A, il Napoli continua a mantenere saldo il proprio obiettivo: la qualificazione alla prossima Champions League è sempre più vicina. La squadra di Conte, che approfitta della sconfitta del Milan e allunga sul terzo posto di un punto, si gode due giorni di riposto. Il ritorno a Castel Volturno è in programa per martedì 5 maggio.
Relax e concentrazione in vista del finale di stagione
Nel frattempo, Scott McTominay e Cam Reading si concedono una giornata di relax per ricaricare le energie dopo le fatiche dell’ultimo impegno. Un momento di pausa utile per mantenere alta la concentrazione in vista delle ultime sfide della stagione. Di seguito lo scatto pubblicato sul proprio account Instagram dalla compagna del centrocampista azzurro.
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