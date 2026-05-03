A Sportitalia gli sfottò interisti al Napoli: “L’abbiamo vinto in ciabatte!”

A Sportitalia gli sfottò interisti al Napoli: “L’abbiamo vinto in ciabatte!”
Oggi alle 20:30Dai social
di Antonio Noto
Nel pre-partita grande entusiasmo all'esterno di San Siro con i tifosi nerazzurri che ai microfoni di Sportitalia lanciano un sfottò.

Basta un punto all'Inter nel posticipo della 35ª giornata di Serie A contro il Parma che conquistare matematicamente lo scudetto 25/26.

Nel pre-partita grande entusiasmo all'esterno di San Siro con i tifosi nerazzurri che ai microfoni dell'inviato di Sportitalia, Tancredi Palmeri, lanciano un sfottò nei confronti dei supporters del Napoli: "L’abbiamo vinto in ciabatte!”, mostrando proprio una ciabatta alle telecamere. Di seguito il video diventato virale sui social.