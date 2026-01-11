Video Inter-Napoli, il bus dei campioni d'Italia arriva a San Siro

Cresce l'attesa all'esterno di San Siro per il big match e posticipo della 20esima giornata di Serie A tra Inter e Napoli. Il pullman dei campioni arriva allo Stadio Meazza dove alle 20.45 andrà in scena la sfida scudetto contro i nerazzurri. Il club azzurro ha pubblicato le immagini dell'avvicinamento all'impianto milanese sul proprio account Instagram. Di seguito le immagini.