iostoconDries: sui social i tifosi sperano nel rinnovo di Mertens

E' nato un # di riferimento, 'io sto con Mertens', molto diffuso sui social network: i tifosi del Napoli si schierano dalla parte di Mertens

E' nato un # di riferimento, 'io sto con Mertens', molto diffuso sui social network, sta spopolando su Twitter: i tifosi del Napoli si schierano dalla parte del centravanti belga, non vogliono parta, non ci sono troppi accenni a De Laurentiis, semplicemente la loro speranza è che alla fine si possa trovare un accordo per il rinnovo di Dries che ieri ha annunciato il suo probabile addio al Napoli.