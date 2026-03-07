Italrugby, trionfo storico contro l'Inghilterra: le congratulazioni della SSC Napoli
L'Italrugby batte l'Inghilterra 23-18 al Sei Nazioni, e la SSC Napoli si congratula sui social con una serie di emoji degli applausi
Storica domenica per il rugby italiano: l'Italrugby supera l'Inghilterra 23-18 nel Sei Nazioni, regalando una vittoria che entrerà nei libri di storia. Gli Azzurri hanno saputo tenere testa per tutti gli ottanta minuti ai rivali storici battendoli per la prima volta, portando così a casa un successo di enorme prestigio che fa esplodere di gioia tutto il movimento rugbistico nazionale.
E tra chi non ha voluto far mancare il proprio sostegno c'è anche la SSC Napoli, che sui propri canali social ha celebrato il trionfo della Nazionale italiana di rugby con una serie di emoji degli applausi. Di seguito il tweet.
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 https://t.co/wDBiC6YIFw— Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 7, 2026
Pubblicità
Dai social
FotoCannavaro, 32 anni fa l'esordio col Napoli: "Da raccattapalle di Maradona al campo, la promessa mantenuta"
Copertina Da 0 a 10: le infamanti accuse a De Bruyne, il disastro fatto con Vergara, l'insopportabile Elmas e Alisson 'a cascata' di Arturo Minervini
Le più lette
2 Primavera, Napoli-Sassuolo 5-2 (La Torre 6', Kulla 12', 22', Gorica 41', De Chiara 53', Camelio 73', 84'): manita azzurra!
Prossima partita
14 mar 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Lecce
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Dominato senza McT e Lobotka, che non passi in 2° piano! Sugli infortunati..."
Pierpaolo MatroneDe Bruyne, il suo fisioterapista belga: "Può giocare già col Torino! Ma avanti con cautela"
Pierpaolo MatroneFotoA 128 giorni dall'infortunio, riecco De Bruyne in gruppo! E la forma fisica è già incoraggiante
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’urlo ‘Indegni’ strozzato, il solito catorcio Lukaku, la nuova porcheria arbitrale e il rimpianto a vita di Conte
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Fortunati sul gol, ma non dimentichiamo infortuni! Santos mai titolare allo Sporting..."
Davide D'AlessioLiveVerona-Napoli 1-2 (3' Hojlund, 65' Akpa Akpro, 97' Lukaku): la decide Lukaku all'ultimo pallone
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com