Italrugby, trionfo storico contro l'Inghilterra: le congratulazioni della SSC Napoli

L'Italrugby batte l'Inghilterra 23-18 al Sei Nazioni, e la SSC Napoli si congratula sui social con una serie di emoji degli applausi

Storica domenica per il rugby italiano: l'Italrugby supera l'Inghilterra 23-18 nel Sei Nazioni, regalando una vittoria che entrerà nei libri di storia. Gli Azzurri hanno saputo tenere testa per tutti gli ottanta minuti ai rivali storici battendoli per la prima volta, portando così a casa un successo di enorme prestigio che fa esplodere di gioia tutto il movimento rugbistico nazionale.

E tra chi non ha voluto far mancare il proprio sostegno c'è anche la SSC Napoli, che sui propri canali social ha celebrato il trionfo della Nazionale italiana di rugby con una serie di emoji degli applausi. Di seguito il tweet.