Rai, Perillo: "La notizia più bella è il rientro del fuoriclasse assoluto De Bruyne"
"Due rientri fondamentali, almeno quanto i tre pesantissimi punti in chiave Champions conquistati contro il Torino", così Perillo su Anguissa e De Bruyne
Antonello Perillo, giornalista Rai, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato i temi principali di Napoli-Torino 2-1. Di seguito le sue dichiarazioni: "La notizia più bella per il Napoli è il ritorno in campo di un campione come Anguissa e di un fuoriclasse assoluto come De Bruyne. Due rientri fondamentali, almeno quanto i tre pesantissimi punti in chiave Champions conquistati contro il Torino.
Risultato mai messo in discussione. Netta la superiorità mostrata dalla squadra di Antonio Conte. Migliore in campo un imprendibile Alisson Santos, un generosissimo Politano, autore anche di un assist di testa, e un concentratissimo Buongiorno, finalmente tornato ai suoi livelli standard".
