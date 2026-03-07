Scotto: "Con il rientro degli infortunati il Napoli può provare a puntare il 2° posto"

"Il Napoli può viaggiare verso l'obiettivo con maggiore sicurezza", scrive Scotto dopo Napoli-Torino: non solo il posto Champions ma si può puntare il Milan

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato i temi principali di Napoli-Torino 2-1. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli prosegue la marcia verso il posto Champions provando a puntare il secondo posto. Dal mercato di gennaio la classe di Alisson, mentre dall'infermeria il graditissimo ritorno di Anguissa e De Bruyne. Oltre a Santos, è andato in gol l'unico azzurro a non essersi infortunato: Elmas prezioso e reattivo. Purtroppo alla lista si aggiunge anche Vergara, sperando che non sia nulla di serio. Con la settimana 'tipo' e il rientro di giocatori importanti il Napoli può viaggiare verso l'obiettivo con maggiore sicurezza".

Il commento di Antonio Conte in conferenza stampa: "Quello che mi rende felice è quello che dimostriamo in campo e la squadra. Secondo me oggi abbiamo fatto anche a livello qualitativo un'ottima partita, nonostante mancasse anche Lobotka. Questa è la prima volta che giocavano Gilmour ed Elmas che comunque di base non era un centrocampista centrale, poi gli ho inventato questo ruolo per necessità e lui essendo un ragazzo intelligente ha capito che può giocare benissimo sia in mezzo al campo che da trequartista. Quello che mi rende felice è questo, poi sapere di poter contare su un gruppo di giocatori che nel momento delle difficoltà non si è pianto, non ci siamo pianti, non abbiamo creato alibi, siamo stati zitti. Sono contento soprattutto per questo, poi inevitabile che pian piano rientreranno lungo dei degenti e questo non farà altro che aumentare la possibilità di scelta, non solo all'inizio ma anche durante la partita".