Dopo 129 giorni riecco De Bruyne: "È bello essere tornati!"
Dopo 129 giorni e 28 partite saltate, torna in campo Kevin De Bruyne. Il centrocampista azzurro, superato l'infortunio al bicipite femorale rimediato il 25 ottobre nella sfida contro l’Inter, sostituisce al 79' di Napoli-Torino Alisson Santos.
Al termine del match vinto dalla squadra di Antonio Conte 2-1, il fuoriclasse belga ha pubblicato un post sui propri account social, scrivendo: "È bello essere tornati!".
4 Sabatini: "Fa effetto rivedere Anguissa e De Bruyne, carichi sballati hanno tolto tanti giocatori"
