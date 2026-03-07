Dopo 129 giorni riecco De Bruyne: "È bello essere tornati!"

Dopo 129 giorni riecco De Bruyne: "È bello essere tornati!"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:15Dai social
di Antonio Noto

Dopo 129 giorni e 28 partite saltate, torna in campo Kevin De Bruyne. Il centrocampista azzurro, superato l'infortunio al bicipite femorale rimediato il 25 ottobre nella sfida contro l’Inter, sostituisce al 79' di Napoli-Torino Alisson Santos.

Al termine del match vinto dalla squadra di Antonio Conte 2-1, il fuoriclasse belga ha pubblicato un post sui propri account social, scrivendo: "È bello essere tornati!".