Juan Jesus: "Chiudiamo il 2025 con una vittoria importante su un campo molto difficile"

Ieri alle 23:50Dai social
di Antonio Noto

Il Napoli chiude in bellezza l'anno solare battendo 2-0 la Cremonese grazie ad una doppietta di Rasmus Hojlund. Il difensore azzurro Juan Jesus esulta sul proprio profilo Instagram, scrivendo: “Chiudiamo il 2025 con una vittoria importante su un campo molto difficile.

Portiamo a casa un bel clean sheet e tre punti pesanti. FNS”.