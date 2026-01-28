Scotto: "Per il Napoli è la peggior Champions della storia, in Europa Conte poco competitivo"

Il Napoli cade in casa con il Chelsea e viene eliminato dalla Champions League. Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto commenta così sul proprio account X: "Il Napoli non ha meritato la sconfitta contro il Chelsea, ma ha meritato di uscire dalla Champions. Non si doveva arrivare all'ultima giornata con l'acqua alla gola, così come entrare tra le prime 24 era un obiettivo raggiungibile. L'emergenza infortuni è incontestabile, ma il cammino in Europa è stato assai deludente, con le sconfitte con PSV e Copenaghen che gridano ancora vendetta.

Resta il campionato e la Coppa Italia, e soprattutto tornerà la "settimana tipo", nella quale Conte sa gestire al meglio energie e rotazioni. In Europa la "fama" di allenatore poco competitivo resta: per Il Napoli questa è la peggior Champions della storia".