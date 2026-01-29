Video

Napoli, scontri tra tifosi, assalto ai tifosi del Chelsea a Chiaia

Napoli, scontri tra tifosi, assalto ai tifosi del Chelsea a ChiaiaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:40Dai social
di Arturo Minervini

Napoli, scontri tra tifosi, assalto ai tifosi del Chelsea in una nota birreria di Via Bisignano, ai baretti a Chiaia.

A riportare la notizia, ed il video del fatto, è la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli su Instagram. 