Video Rai, Mazzocchi: “Napoli umiliato, non ci sono scuse per questo disastro”

Marco Mazzocchi, volto di Rai Sport, commenta duramente l’uscita del Napoli dalla Champions League: “Quella del Napoli non è un’eliminazione, ma un’umiliazione.

Tutto il percorso è un disastro che non ha scuse, hai preso sei gol dal Psv, hai pareggiato in casa col Francoforte, col Copenaghen, Il Napoli deve ripartire ma ci sono dei cocci, Conte deve fare delle riflessioni su quello che è accaduto".