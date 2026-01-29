Politano: "Grandissimo rammarico, ma fiero e orgoglioso di far parte di questa squadra"

L'esterno azzurro Matteo Politano ha commentato sul proprio account Instagram l'eliminazione del Napoli dalla Champions League per mano del Chelsea: "C’è grandissimo rammarico per come è andata a finire ma sono fiero e orgoglioso di far parte di questa squadra.

FORZA NAPOLI".