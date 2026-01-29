Sky, Di Canio: “Siate onesti, é un fallimento: nelle 24 ci sono Bodo, Brugge e Olympiacos”

“Dobbiamo essere onesti, il percorso del Napoli in Champions League è stato un fallimento”. Questo l’attacco di Paolo di Canio ai microfoni di Sky Sport dopo l’eliminazione degli azzurri: “Tu hai delle difficoltà, ma non essere entrate nelle prime 24 d’Europa è devastante. Ci sono entrate squadre come Bodo, Brugge e Olympiacos, capisco tutte le difficoltà e gli infortuni ma bisogna essere onesti nel dire che è stato un fallimento".