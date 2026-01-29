Video

Il coro offensivo dei tifosi del Chelsea a Lukaku: "Sei uno scarto! Corri per un hot dog!"

di Pierpaolo Matrone

Non è passata inosservata la scena andata in scena al Maradona dopo il triplice fischio di Napoli-Chelsea. Durante la consueta seduta di lavoro riservata ai calciatori meno impiegati, voluta da Antonio Conte, sugli spalti erano ancora presenti i sostenitori inglesi nel settore ospiti.

Al rientro in campo di Romelu Lukaku, gli ex tifosi dei Blues si sono lasciati andare a cori di scherno e frasi offensive rivolte all’attaccante belga, ricordandone il passato a Stamford Bridge. "Sta correndo per un hot dog! Sei uno scarto del Chelsea", uno dei cori più gettonati nel settore ospiti.