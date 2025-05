Simeone pazzo di Napoli: "Città, squadra e popolo spettacolari! Non ho parole"

vedi letture

Argentino napoletano, il Cholito Giovanni Simeone ha vissuto momenti magici durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto. Sui social l'attaccante del Napoli ha scritto un post allegando alcune delle foto più belle di questi giorni: "Questa squadra, questa città, questo popolo sono spettacolari.

Non ho parole per esprimere quello che ho vissuto in questi ultimi giorni... Semplicemente Forza Napoli Sempre".