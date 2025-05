Lukaku sempre più legato al Napoli: pubblica l’appello per la finale del Napoli Primavera

Sabato 31 maggio alle ore 14:30, allo Stadio Piccolo di Cercola, si disputerà la Finale dei playoff di Primavera 2 tra Napoli e Virtus Entella. Un appuntamento decisivo per decretare la squadra promossa in Primavera 1. La SSC Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato che l’ingresso sarà gratuito, un gesto pensato per incentivare la partecipazione e il sostegno alla squadra giovanile. Inoltre, per rendere l’evento ancora più speciale, verranno distribuiti gratuitamente gadget “Campioni d’Italia” a tutti gli spettatori presenti allo stadio.

A fare eco all'appello del club azzurro sui social, sono stati alcuni campioni d'Italia. Tra questi il capitano Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus e Pasquale Mazzocchi e Romelu Lukaku. In particolare il promo pubblicato sul proprio account Instagram dal belga, dimostra l'attaccamento al club azzurro dopo meno di un anno dal suo arrivo.